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В Германии разработчики ИИ приобретают старинные книги для обучения

В Германии разработчики ИИ приобретают старинные книги для обучения

В последние месяцы немецкие букинисты и антиквары стали свидетелями небывалого спроса на старинные и редкие книги — заказы на такие издания поступают в больших объемах, и многие продавцы уже успели заработать на этом «шестизначные суммы», 30 августа сообщает немецкая телерадиокомпания ARD.

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