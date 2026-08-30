В Германии разработчики ИИ приобретают старинные книги для обучения

В последние месяцы немецкие букинисты и антиквары стали свидетелями небывалого спроса на старинные и редкие книги — заказы на такие издания поступают в больших объемах, и многие продавцы уже успели заработать на этом «шестизначные суммы», 30 августа сообщает немецкая телерадиокомпания ARD.