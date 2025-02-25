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Корреспонденты Белого дома заявили о подрыве свободы прессы командой Трампа

Корреспонденты Белого дома заявили о подрыве свободы прессы командой Трампа

Глава Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Юджин Дэниэлс 25 февраля сообщил о том, что решение администрации президента США Дональда Трампа изменить подход формирования пресс-пула журналистов, которые освещают деятельность американского лидера, является подрывом свободы прессы в стране.

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