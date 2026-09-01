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Царьград

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Певца Анкита Балияна расстреляли у спортзала четверо бандитов на мотоциклах

Певца Анкита Балияна расстреляли у спортзала четверо бандитов на мотоциклах

Популярный индийский певец и автор песен на языке харьянви Анкит Балиян стал жертвой дерзкого заказного убийства.

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