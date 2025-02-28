ПВО России сбили 23 украинских беспилотника: успешная операция в Крыму и регионах

Министерство обороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Крымом в 10:30 мск. Также за ночь ПВО перехватили 22 беспилотника над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями и Краснодарским краем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии