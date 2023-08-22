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26 августа на МЦК не будет движения от станции «Крымская» до «Хорошево»

26 августа на МЦК не будет движения от станции «Крымская» до «Хорошево»

Перерыв в движении связан со строительством пешеходного тоннеля на станции «Тестовская».В связи со строительством пешеходного тоннеля не будет движения поездов от станции «Крымская» до «Хорошево» на МЦК 26 августа, сообщает тг-канал Дептранс.

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