26 августа на МЦК не будет движения от станции «Крымская» до «Хорошево»

Перерыв в движении связан со строительством пешеходного тоннеля на станции «Тестовская».В связи со строительством пешеходного тоннеля не будет движения поездов от станции «Крымская» до «Хорошево» на МЦК 26 августа, сообщает тг-канал Дептранс.