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Бывший топ-менеджер Franklin Templeton возглавил StablecoinX — крупнейшего держателя ENA

Бывший топ-менеджер Franklin Templeton возглавил StablecoinX — крупнейшего держателя ENA

Бывший исполнительный директор Franklin Templeton по цифровым активам Кристофер Дженсен стал генеральным директором StablecoinX — публичной компании, торгующейся на Nasdaq под тикером USDE и специализирующейся на экосистеме Ethena.

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