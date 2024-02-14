Арестович*: Путин единственный, кто реально хочет мира на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, признанный в РФ террористом и экстремистом, заявил, что из всех участников спецоперации, включая западных спонсоров, по-настоящему заключить мир хочет лишь президент РФ Владимир Путин.
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