Полуфинал Кубка Гагарина «Металлург» vs «Трактор» стартует 3 апреля

Южноуральское дерби в 1/2 Кубка Гагарина-2022 стартует в предстоящее воскресенье. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», полуфинальная серия Кубка Гагарина между «черно-белыми» и «лисами» начнется матчами в Магнитогорске.