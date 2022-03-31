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Полуфинал Кубка Гагарина «Металлург» vs «Трактор» стартует 3 апреля

Полуфинал Кубка Гагарина «Металлург» vs «Трактор» стартует 3 апреля

Южноуральское дерби в 1/2 Кубка Гагарина-2022 стартует в предстоящее воскресенье. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», полуфинальная серия Кубка Гагарина между «черно-белыми» и «лисами» начнется матчами в Магнитогорске.

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