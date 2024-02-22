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Диетолог Водолазкая рассказала, как подготовить кожу к весне

Диетолог Водолазкая рассказала, как подготовить кожу к весне

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, эксперт бренда Advanced Nutrition Programme Ангелина Водолазкая дала рекомендации, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы подготовить кожу к наступлению весны.

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