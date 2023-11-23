Бурджанадзе: Грузия упустила шанс стать достойным государством

«Революция роз», которая произошла в 2003 году под руководством Михаила Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураба Жвании, могла сделать Грузию достойным европейским государством, однако из-за разлада среди лидеров революции сделать этого не удалось.
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