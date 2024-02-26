Панарин установил личный рекорд по голам в одном сезоне НХЛ

Артемий Панарин впервые в карьере забил 33 года в одном регулярном чемпионате В ночь на 26 февраля в Коламбусе (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».