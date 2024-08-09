Тактика обреченной крысы Зеленского Чем ничтожнее контрнаступ, тем истеричнее пиар По поводу Курска: не успели мы написать, что для укров «контрнаступ» это все - любую шизу можно прикрыть, как ровно это мы и увидели.
МК: Путин ответит за Курск
Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
у Гейропы тоже много лишних городов и жителей
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7 час.
Ольга Моргаченко
Бить надо серьезно! нанести удары по Киеву и Харькову уничтожить мосты и заводы.
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1 час.
Александр Батт
Надо разбомбить США. Иначе воевать будем долго и кроваво.
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1 час.
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