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Газета.ру

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Эксперт Гамзаев: финансовая подушка должна покрывать 3-6 месяцев расходов

Эксперт Гамзаев: финансовая подушка должна покрывать 3-6 месяцев расходов

При формировании финансовой подушки безопасности, которая помогает поддерживать стабильность в случае потери дохода или непредвиденных трат, стоит отказываться от хранения всего резерва только в наличной валюте и помнить ряд других правил.

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