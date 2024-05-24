ТОКСИНЫ УСТАЛОСТИ

Отчего человек устает на тренировке? Почему к концу тренировки иногда появляются вялость, заторможенность, нежелание заниматься? Все это происходит в основном в результате накопления в крови токсинов усталости.
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