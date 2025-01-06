Суперкар с советским названием «Миров» и интересным происхождением

Потрясающий спортивный автомобиль Mirov, изначально созданный для телевизионной рекламы страховой компании в конце 1980-х годов, имеет захватывающую историю, которая иногда приводила к неправильным представлениям о его происхождении.
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