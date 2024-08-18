Мощный японский пикап от Toyota получил новую комплектацию

Toyota Tundra 2025 модельного года представляет собой значительное обновление, которое сочетает в себе раллийный стиль и высокий уровень комфорта, делая пикап более привлекательным как для поклонников активного отдыха, так и для тех, кто ценит удобство в повседневном использовании.
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