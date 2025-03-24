В Якутске стартовал конкурс «Созвездия Арктики»

В Якутске стартовал II Международный конкурс «Созвездия Арктики». Конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ).
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