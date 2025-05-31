В Думе неожиданно ответили на слова схиигумена РПЦ об угрозе мусульман

Депутат Госдумы Михаил Матвеев отреагировал на слова священника Русской православной церкви (РПЦ) схиигумена Гавриила о большом скоплении мусульман у Московской соборной мечети в дни празднования Курбан-байрама .
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