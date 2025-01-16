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Желания Трампа неосуществимы без войны

Желания Трампа неосуществимы без войны

Желания Трампа неосуществимы без войны Использованы материалы: REUTERS/Jeenah Moon, Global Look Press/US Army/Digital3720 прочтений 3 дня назад Соединенные Государства Америки всего раз за свою историю воевали за новую территорию неудачно: Британия не отдала им нынешнюю Канаду.

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