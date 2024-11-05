Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Сегодня отмечаем сладкий праздник — День варенья

Сегодня отмечаем сладкий праздник — День варенья

По этому поводу собрали для вас подборку рецептов любимого лакомства: Варенье кизиловое Дынное варенье Сливовое варенье Ананасовое варенье Мятное варенье А какое варенье вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях ✨  .

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