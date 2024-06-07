Ответ Маску. Наши ученые создают имплантаты, которые вернут слух и зрение

Способны ли технологии не просто облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, а избавить от инвалидности? Например, вернуть слух и зрение? Эксперты считают, что большинство современных людей в определенные периоды своей жизни — по мере старения, после перенесенной болезни или несчастного случая — будут нуждаться в умных помощниках, которые облегчат им жизнь.