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Ответ Маску. Наши ученые создают имплантаты, которые вернут слух и зрение

Ответ Маску. Наши ученые создают имплантаты, которые вернут слух и зрение

Способны ли технологии не просто облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, а избавить от инвалидности? Например, вернуть слух и зрение? Эксперты считают, что большинство современных людей в определенные периоды своей жизни — по мере старения, после перенесенной болезни или несчастного случая — будут нуждаться в умных помощниках, которые облегчат им жизнь.

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