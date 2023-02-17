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РИА: РФ призовет СБ ООН создать комиссию по «Северным потокам»

РИА: РФ призовет СБ ООН создать комиссию по «Северным потокам»

Российская Федерация может призвать генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша немедленно создать международную независимую комиссию для расследования случившегося на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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