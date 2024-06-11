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Специально для непонятливых: Путин сообщил о важнейших проблемах

Специально для непонятливых: Путин сообщил о важнейших проблемах

РИА Новости/POOL/Владимир Астапкович За два дня до традиционного участия в пятничном пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Владимирович Путин встретился с руководителями шестнадцати крупнейших информационных агентств мира.

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