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Регионы России

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Xiaomi значительно снизила цену первого сетевого накопителя Smart Storage

Xiaomi значительно снизила цену первого сетевого накопителя Smart Storage

27 августа на китайском рынке официально поступил в продажу первый сетевой накопитель Xiaomi Smart Storage, который уже заметно подешевел.

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