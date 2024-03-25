Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Краснов доложил Путину о более 200 удаленных фейках в первые часы теракта

Краснов доложил Путину о более 200 удаленных фейках в первые часы теракта

На фоне произошедшей 22 марта в Московской области трагедии в Сети стало появляться множество непроверенной или ложной информации, которая дестабилизировала обстановку в первые часы после террористического акта.

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