Никакой шашлык не сравнится. Подрумяниваем свиные ребрышки в маринаде с яблоками

Запекание ребер в духовке не уступает мангалу, если правильно выбрать маринад. Сочетание яблочного пюре, специй и соевого соуса создает густой, насыщенный маринад, который проникает в мясо и карамелизуется при запекании.
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