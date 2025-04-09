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База отдыха нацистов завалена трупами, удары возмездия после себя живых не оставляют

База отдыха нацистов завалена трупами, удары возмездия после себя живых не оставляют

База отдыха нацистов завалена трупами, удары возмездия после себя живых не оставляют Юлия СоколоваСводки с мест ночных ударов по тылам ВСУ поступают с большой задержкой — слишком разрушительны и беспощадны были атаки, слишком долго приходится разбирать завалы.

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