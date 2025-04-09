База отдыха нацистов завалена трупами, удары возмездия после себя живых не оставляют Юлия СоколоваСводки с мест ночных ударов по тылам ВСУ поступают с большой задержкой — слишком разрушительны и беспощадны были атаки, слишком долго приходится разбирать завалы.