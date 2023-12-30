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Подпольщик рассказал об объектах ракет РФ по военным объектам в Харькове и Киеве

Подпольщик рассказал об объектах ракет РФ по военным объектам в Харькове и Киеве

Обширные ракетные удары по территории Украины были нацелены на несколько мест. Среди них — военные заводы «Артем» в Киеве и имени Малышева в Харькове, также на расположение зарубежных наемников на Львовском полигоне и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе.

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