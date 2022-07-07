Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    У Спартака в первых двух турах выезды в Грозный и в Краснодар. Это будут очень интересные матчи! Вчера там внимательн...А точно ли «Зенит...
  • Максим Комаров
    Самый лаконичный и точный прогноз дал перед матчем Андрей Аршавин: в одну калитку, 3-0! Тихонова мне очень было жаль....Рыбакина выиграла...
  • Максим Комаров
    Рабинерв сосчитал, что после победы Спартака на Петровском в 2012 году (насрали в чемпионский кубок), соотношение поб...Рыбакина выиграла...

Чудо на Уимблдоне.Экс-россиянка Рыбакина с первой попытки-в финале

Чудо на Уимблдоне.Экс-россиянка Рыбакина с первой попытки-в финале

Елена Рыбакина. Фото Reuters Представительница Казахстана разгромила двукратную обладательницу «Шлемов» Симону Халеп.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх