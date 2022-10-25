Военное обозрение

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Японский экономист: Азия теперь вынуждена бороться за сжиженный природный газ с Европой

Японский экономист: Азия теперь вынуждена бороться за сжиженный природный газ с Европой

Северное полушарие переживает первую зиму с тех пор, как Запад начал активно вводить санкции в отношении энергоресурсов из России, что вызвало потрясения на мировых энергетических рынках.

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