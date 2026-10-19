Средневзвешенная масличность первых 12,9 тыс. тонн адыгейского подсолнечника, проверенных 14 октября в лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», составила 46,15%, а в образцах из Красногвардейского, Шовгеновского и Кошехабльского районов этот показатель превысил 50%.