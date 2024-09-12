БОИМСЯ ЭСКАЛАЦИИ? УДАР ИЗРАИЛЯ ПО СИРИИ "ПРИЛЕТЕЛ" В РЕПУТАЦИЮ РОССИИ

Акимова Татьяна

Как жевали сопли в начале войны, так и продолжаем.Ничего не меняется.Уже наши города бомбят, погибают ни в чем неповинные мирные люди, а у нас очередные договорняки.Когда начнут бомбить Кремль, может, тогда зачешется наша власть или пятки смажут салом?Просто позор!А больше всего жалко наших ребят, погибающих за договорняки власти.ДОКОЛЕ?