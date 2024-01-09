В Краснодаре в отношении устроившего резню 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело

В Краснодаре в отношении устроившего резню 37-летнего мужчины возбудили уголовное делоВ Краснодаре в отношении устроившего кровавую резню 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии