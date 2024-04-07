Шеф Пентагона возмущен: российские МиГ-31 «отключили» систему ПВО и незаметно подкрались к границам США

Россия опять гегемона обидела! Россия опять обзавелась такими «игрушками», что бедная Америка плачет и негодует, ибо – несправедливо же! Почему у России нет оборонного бюджета в 800 миллиардов долларов, а системы РЭБ, гиперзвук и самолёты, которые не может догнать американский «пингвин» F-35 – всё это у России есть! Обидно, слушай, да!.