ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Китай достаточно ясно понимает, что в случае возобладания США над РФ, та будет натравлена на Китай, так или иначе. По...США пригрозили Пе...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍😁👌😁👍👍👍👍👍👍👍👍Шеф Пентагона воз...
  • Валентин Щербаков
    Ну всё, теперь китайцы будут стоять по стойке смирно и выполнять указы этой лживой пиндосовской старухи Йеллен...США пригрозили Пе...

Шеф Пентагона возмущен: российские МиГ-31 «отключили» систему ПВО и незаметно подкрались к границам США

Шеф Пентагона возмущен: российские МиГ-31 «отключили» систему ПВО и незаметно подкрались к границам США

Россия опять гегемона обидела! Россия опять обзавелась такими «игрушками», что бедная Америка плачет и негодует, ибо – несправедливо же! Почему у России нет оборонного бюджета в 800 миллиардов долларов, а системы РЭБ, гиперзвук и самолёты, которые не может догнать американский «пингвин» F-35 – всё это у России есть! Обидно, слушай, да!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Смирнова
Был Остин, стал Описториус.
Ответить
10 час.
Балу -
Место черно...опого на плантациях!...
Ответить
9 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍😁👌😁👍👍👍👍👍👍👍👍
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх