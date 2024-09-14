Эйфман назвал любовь главной темой «Преступления и наказания» Достоевского

«Ритмы танца максимально отвечают сложному ритму современного мира и особенно активно откликаются в сердцах людей», - сказал Народный артист, основатель и руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, почетный гражданин Санкт-Петербурга Борис Эйфман на вручении Эрмитажной премии в области культуры и искусства, которую он получил в этом году.