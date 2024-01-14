День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России: Музыка удваивает, утраивает армию — Суворов

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают действующие и уволившиеся в запас военнослужащие одной из самых, без преувеличения можно так сказать, необычных военных структур российской армии — Военно-оркестровой службы (ВОС) Вооружённых сил России.
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