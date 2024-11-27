Киану Ривз озвучивает ежа Шэдоу в закадровом ролике “Соника 3” Компания Paramoun...

Киану Ривз озвучивает ежа Шэдоу в закадровом ролике “Соника 3”Компания Paramount выпустила новый закадровый ролик к фильму “Соник 3”, рассказывающий о том, как Киану Ривз получил роль Шэдоу, который своей трагичной судьбой и любовью к оружию немного напоминает Джона Уика.