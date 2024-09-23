«Меня не заботят исторические успехи». Зеленский порассуждал о смысле вторжения ВСУ в Курскую область

Зеленский: операция ВСУ в Курской области показала способности Украины Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оглушительным успехом.
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