Спикер Госдумы Володин призвал страны к дедолларизации для избежания кризиса

Как указал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, на фоне банковского кризиса в США странам, сильно полагавшимся на американскую систему, необходимо провести дедолларизацию, чтобы предотвратить кризис у себя.
Как указал в своем Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин, на фоне банковского кризиса в США странам, сильно полагавшимся на американскую систему, необходимо провести дедолларизацию, чтобы предотвратить кризис у себя.
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