Позитив для оптимистов

3 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    А ведь Шарапова тоже Вовой звали...."Следующий – Зеле...
  • Владимир Соловьев
    Для Зеленского и компании, это коммерческая война. Что ранее было в Украине, построеннго Советским Союзом, – разворов..."Следующий – Зеле...
  • Влад Владимиров
    Не надо мешать дерущимся между собой шакалам... Пускай они там рвут друг другу глотки. И те, и те сами  себе сыскали...В Польше зреет ог...

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв.

Утром 9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв.

ФОТО: VADIM NEKRASOV/GLОBALLООKPRЕSS, ЦАРЬГРАД ВЗРЫВ, О КОТОРОМ США ПОПРОСИЛИ ДВА ДНЯ НАЗАД: НОВЫЙ ПОВОРОТ ТРАГЕДИИ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ Утром 9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх