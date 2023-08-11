ФОТО: VADIM NEKRASOV/GLОBALLООKPRЕSS, ЦАРЬГРАД ВЗРЫВ, О КОТОРОМ США ПОПРОСИЛИ ДВА ДНЯ НАЗАД: НОВЫЙ ПОВОРОТ ТРАГЕДИИ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ Утром 9 августа в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода прогремел мощный взрыв.