Лучше снотворного: эксперты назвали эффективный способ лечения бессонницы

Если по ночам вас мучает бессонница, эксперты по сну рекомендуют обратиться к врачу.Бессонница — распространенное и изнурительное расстройство сна, которое часто бывает связано с различными последствиями для физического и психического здоровья.
Если по ночам вас мучает бессонница, эксперты по сну рекомендуют обратиться к врачу.Бессонница — распространенное и изнурительное расстройство сна, которое часто бывает связано с различными последствиями для физического и психического здоровья.
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