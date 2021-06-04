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Лучше снотворного: эксперты назвали эффективный способ лечения бессонницы

Лучше снотворного: эксперты назвали эффективный способ лечения бессонницы

Если по ночам вас мучает бессонница, эксперты по сну рекомендуют обратиться к врачу.Бессонница — распространенное и изнурительное расстройство сна, которое часто бывает связано с различными последствиями для физического и психического здоровья.

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