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Царьград

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Ближний Восток заполыхал. На границе "забыты" 11 тысяч человек. Востоковед молчать не стала

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась настолько, что теперь эксперты не исключают даже ядерного удара.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Гитлер что-то знал про евреев...
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