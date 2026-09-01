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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левелинг еще не согласился на переход в «Рому». «Штутгарту» предложили 35 млн евро и бонусы за вингера

« Рома » ведет переговоры о трансфере вингера « Штутгарта » Джейми Левелинга . Итальянский клуб готов заплатить 35 миллионов евро плюс бонусы за 25-летнего футболиста.

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