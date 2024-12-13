«Моя задача, как журналиста, выразить сомнения. Они есть»: главный редактор «Коммерческих вестей» Марат Исангазин рассказал об экономических и политических мифах Омской области.
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«Моя задача, как журналиста, выразить сомнения. Они есть»: главный редактор «Коммерческих вестей» Марат Исангазин рассказал об экономических и политических мифах Омской области.