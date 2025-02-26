Электрический седан Evolute i-Pro: как он едет

В 2022 году произошло событие, которое, судя по всему, будет иметь немаловажное значение для российского автомобильного рынка: липецкое предприятие «Моторинвест» начало выпуск электромобилей под созданным специально для этих целей брендом Evolute.
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