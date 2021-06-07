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Александр Зверев: «Надеюсь провести еще три матча и играть так же, как сегодня. Может быть, даже лучше»

Шестая ракетка мира Александр Зверев, в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыгравший японца Кеи Нисикори (6:4, 6:1, 6:1), ответил на вопрос, был ли это один из лучших матчей в его карьере.

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