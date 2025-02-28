Стало известно о новом способе передачи кассового чека покупателю с 1 марта

Об этом рассказал юрист Давид Адамс В России с 1 марта вводится новый способ передачи кассового чека покупателю — через сервис ФНС «Мои чеки онлайн», предупредил RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс.
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