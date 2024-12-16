Гражданка Франции Саломе Зурабишвили, будучи уходящим президентом Грузинской республики, решила тряхнуть стариной и устроить арьергардные бои в виде втаптывания гендерно отсталой нации в европейские мочеполовые дебри.
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