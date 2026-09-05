Сперцян забил за «Аль-Ахли», укрепив позиции в Саудовской Аравии

Эдуард Сперцян, бывший игрок «Краснодара», отметился голом за «Аль-Ахли» против «Аль-Рияда». В новом клубе он провёл 7 матчей и участвовал в 7 голах, сделав три точных удара и четыре ассиста, укрепив статус одного из лучших легионеров Саудовской Аравии.
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