Сперцян забил за «Аль-Ахли», укрепив позиции в Саудовской Аравии

Эдуард Сперцян, бывший игрок «Краснодара», отметился голом за «Аль-Ахли» против «Аль-Рияда». В новом клубе он провёл 7 матчей и участвовал в 7 голах, сделав три точных удара и четыре ассиста, укрепив статус одного из лучших легионеров Саудовской Аравии.