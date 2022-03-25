Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 рейтинга  лучших дебетовых карт "Мир" с кешбэком

Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 рейтинга Лучшие дебетовые карты "Мир" с кешбэком банков ТОП 51-100 в марте 2022 года по версии ресурса "Выбери.
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